В Москве умерли 33 пациента с коронавирусом Фото: Иван МАКЕЕВ

В Москве за сутки скончались 33 пациента с коронавирусной инфекцией. Теперь общее число летальных случаев в столице увеличилось до 5530. Об этом в четверг, 8 октября, сообщили в оперштабе.

Ранее московским власти заявляли о росте числа инфицированных столице. По словам заммэра Анастасии Раковой, это связано с тем, что граждане не используют средства индивидуальной защиты. Они не носят маски в общественных местах и не всегда соблюдают социальную дистанцию, тем самым подвергая себя риску заражения.

Также 8 октября стало известно, что специалисты Всемирной организации здравоохранения зафиксировали новый суточный рекорд по количеству новых зараженных коронавирусной инфекцией - почти 339 тысяч человек. Больше всего covid-19 положительных среди граждан Северной и Южной Америки – 122 715 зараженных, а также в Европе – свыше 96 тысяч случаев.