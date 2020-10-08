Путин призвал прекратить боевые действия в Нагорном Карабахе

Владимир Путин Фото: REUTERS

Российский президент Владимир Путин обратился с призывом немедленно прекратить боевые действия в Нагорном Карабахе.

Отмечается. что это необходимо для осуществления возможности обмена пленными и телами погибших.

- Для проведения консультаций по этим вопросам при посредничестве Министра иностранных дел России в Москву 9 октября приглашаются министры иностранных дел Азербайджана Ильхам Алиев и Армении Никол Пашинян, - говорится в сообщении на сайте Кремля.

Напомним, ранее сайт kp.ru писал, что в сентябре 2020 года между Арменией и Азербайджаном с новой силой разгорелся относительно непризнанной Нагорно-Карабахской республики. Власти каждого государства уже ввели военное положение и объявили о мобилизации населения.

Тем временем, Россия, как и ряд других стран, уже призвала каждую из сторон остановить военные действия в Нагорном Карабахе и сесть за стол переговоров.