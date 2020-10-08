Главы МИД Армении и Азербайджана приглашены в Россию на консультации по ситуации в Карабахе

Конфликт в Карабахе нужно решать дипломатически Фото: REUTERS

Главы МИД Армении и Азербайджана приглашены в Россию на консультации по ситуации в Нагорном Карабахе. Их встреча состоится в пятницу, 9 октября 2020 года, сообщается на сайте Кремля.

Президент России Владимир Путин призывает воющие стороны прекратить боевые действия в Нагорном Карабахе и произвести обмен пленными и телами погибших.

- С целью проведения консультаций с участием Министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова в Москву приглашаются МИД Азербайджана и Армении, - говорится в официальном сообщении.

Ранее сайт kp.ru писал, что между Арменией и Азербайджаном вновь обострился конфликт по Нагорно-Карабахской республики. Власти каждой республики объявили о введении военного положения и мобилизации.

В свою очередь российская сторона выступила с призывом решать ситуацию дипломатическим путем. Также в Кремле заявляли, что происходящее в непризнанной республике необходимо остановить, поскольку там гибнут люди, а это значит, что ситуация деградирует.