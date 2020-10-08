Жээнбеков заявил о готовности покинуть пост президента Киргизии

Сооронбай Жээнбеков. Фото: Михаил Климентьев/ТАСС

Действующий киргизский лидер Сооронбай Жээнбеков заявил о своей готовности покинуть пост президента Киргизии.

По его словам он готов оставить должность сразу после того, как республика встанет на путь законности.

- Нам необходимо как можно быстрее вернуть сложившуюся ситуацию в правовое русло. После того, как будут утверждены легитимные руководители органов исполнительной власти и страна встанет на путь законности, я готов уйти с поста президента Киргизской Республики, - цитирует слова главы государства ТАСС.