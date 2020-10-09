Глава банка "Траст" Михаил Хабаров задержан по подозрению в мошенничестве Фото: Олег ЗОЛОТО

Следователи задержали исполнительного директора национального банка "Траст" Михаила Хабарова.

Как сообщил его адвокат Владимир Слащев, Хабаров подозревается в мошенничестве в особо крупном размере. Его задержали сразу после допроса в Следственном комитете. Об этом агентству ТАСС рассказал защитник подозреваемого.

- После допроса в СК моего подзащитного Михаила Хабарова задержали. <...> Пресненский суд будет рассматривать вопрос о его аресте. Следствие ходатайствует о помещении Хабарова под стражу, - сказал Слащев.

Ранее источник агентства сообщал, что Хабарова пригласили на допрос по уголовному делу о хищении почти более 840 миллионов рублей у владельца компании "Деловые линий" Александра Богатикова. По его словам, накануне в рамках этого дела проводились в доме Хабарова следователи проводили обыски.