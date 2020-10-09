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Политика

США обвинили Россию в попытках помешать получить вакцину от коронавируса

Кроме РФ Америке "мешали" Китай и Иран
Юлия КЕКОВА
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Директор Национального центра контрразведки и безопасности США Уильям Эванина

Директор Национального центра контрразведки и безопасности США Уильям Эванина

Фото: REUTERS

Контрразведка США обвинила Россию, Китай и Иран в том, что они якобы пытаются помешать Америке получить вакцину от коронавирусной инфекции. Об этом пишет ТАСС.

Директор Национального центра контрразведки и безопасности США Уильям Эванина уверен, что как только Америка получит сыворотку, то ей помешают ее применить.

- Как только мы получим вакцину от covid-19, они определенно вознамерятся не дать нам применить ее. Три игрока - Китай, Россия и Иран - точно пытаются не дать нам получить вакцину в свое распоряжение, - заявил он.

Ранее сообщалось, что Уильям Эванина заподозрил во вмешательстве в президентские выборы США другие страны. По его мнению, это явно были Россия, Китай и Иран. Сам директор контрразведки считал, российская сторона «поддерживает» действующего американского лидера Дональда Трампа и «пытается всячески очернить» Байдена.