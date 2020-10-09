Попова предупредила об опасности поездок на юг с детьми Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Глава Роспотребнадзора РФ Анна Попова рекомендовала россиянам воздержаться от поездок на юг с детьми и подростками.

По ее словам, это может быть опасно в связи с распространением коронавирусной инфекции среди граждан.

- Сомневаюсь, что будет правильно, ехать с ребенком на юг. Это тоже транспорт, перелеты. Сезонный подъем сегодня идет во всем мире. И в России, - объяснила главный санитарный врач страны.

Также она рекомендовала использовать средства индивидуальной защиты в общественном транспорте, а отдых с ребенком, по ее мнению, лучше провести на даче. Об этом Попова рассказала в интервью "Российской газете".

Напомним, ранее сообщалось, что в России, как и в ряде других стран растет число зараженных коронавирусом. По словам специалистов это связано с эпидемиологическим сезоном, а также с возвращением отдыхающих в родные регионы страны.