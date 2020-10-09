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В КоАП может появиться «обнуление» нарушений ПДД

Предлагается, что если автонарушитель вовремя оплатит штраф, то он не будет считаться лицом, подвергнутым наказанию
Юлия КЕКОВА
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В КоАП может появиться «обнуление» нарушений ПДД

В КоАП может появиться «обнуление» нарушений ПДД

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

На данный момент в текущей редакции проекта нового Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (КоАП) предусмотрена возможность «обнуления» нарушения ПДД, если штраф уже был оплачен.

Отмечается, что эта идея по большей части касается тех лиц, которые были привлеченных к ответственности за нарушение Правил дорожного движения, которое было выявлено при помощи использования средств фото- и видеофиксации, пишет RT.

Если такой водитель-нарушитель сможет вовремя оплатил штраф, то тогда он не будет считаться лицом, подвергнутым наказанию. А значит, последующее аналогичное нарушение ПДД, в таком случае, не будет повторным.

Также сообщается, что проект нового КоАП РФ пока дорабатывается с учетом позиции определенных государственных органов и организаций, а также на основе внесения предложений от граждан по результатам публичного обсуждения.