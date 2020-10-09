Подросток собрал дома ядерный реактор. Фото: скрин видео

В американском городе Мемфис (штат Теннесси) 12-летний подросток самостоятельно сконструировал ядерный реактор, который полноценно функционирует.

Благодаря этому школьнику удалось попасть в Книгу рекордов Гиннесса как самому молодому человеку, достигшего такого значительного успеха. Об этом сообщает издание Unilad.

Вдохновение для создания такого оборудования юноша черпал из примера другого американца, Тэйлора Уилсона, который построил термоядерный реактор в 14-летнем возрасте.

Джексон, так зовут парня-изобретателя, рассказал, что трудился над своим проектом два года и все делал без помощи посторонних, несмотря на сложные задачи, с которыми пришлось столкнуться во время сборки реактора один на один.

- Это был довольно непростой проект. Я бы даже сказал, что самым сложным оказалось сделать герметичную изоляцию камеры, на это у меня ушло почти полгода, - рассказал подросток.