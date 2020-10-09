В России в два раза увеличилось число компаний, которые проводят сокращения

В России число компаний, которые пытаются сократить численность своего персонала, всего за один за месяц стало в два раза больше. Об этом свидетельствуют результаты опроса одного из крупных сервисов по поиску работы.

Сообщается, что участниками стали порядка 500 представителей различных компаний и организаций из всех округов страны в 78 населенных пунктах. На вопросы социологов отмечали менеджеры по персоналу и другие представители кадровых служб предприятий и организаций, ответственные за подбор персонала. Исследование проводилось с 1 по 5 октября, пишут "Известия".

Согласно полученным результатам, число работодателей, которые проводят небольшие сокращения штата для оптимизации численности штата, с сентября текущего года выросло с 7 до 14%.