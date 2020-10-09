Как защититься от коронавируса в общественном транспорте, рассказал эксперт Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В России увеличивается число заболевших коронавирусной инфекцией, однако всем гражданам даже в условиях эпидемии необходимо ездить на работу, отводить детей в школу и ездить по каким-либо своим делам. О том, как пользоваться общественным транспортом и уберечь себя от covid-19 рассказал врач, заведующий отделом НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Вадим Покровский.

По его словам, есть простые способы которые помогут уберечься от вируса. Так, в первую очередь стоит надевать защитную медицинскую маску за несколько сотен метров до входа в метро либо на остановке автобуса. Также в маске необходимо находиться на протяжении всего времени пребывания в транспорте. Об этом Покровский рассказал в беседе с радио Sputnik.