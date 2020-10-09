Китай заявил о присоединении к международному механизму по вакцинам COVAX Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Власти Китая официально заявили о присоединении к международному механизму COVAX. Его цель заключается в том, чтобы обеспечивать равный доступ к вакцинам от коронавирусной инфекции. Об этом во время своего выступления заявила официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин.

- 8 октября 2020 года Китай и GAVI (Глобальный альянс по вакцинам и иммунизации) подписали соглашение об официальном присоединении к COVAX", - приводит ее слова сайт МИД КНР, пишет ТАСС.

Также по ее словам, "Китай поддерживает тесное взаимодействие с альянсом и позитивно настроен в отношении присоединения к этому механизму". "

Хуа Чуньин подчеркнула, что несмотря на то, что КНР имеет достаточно мощные производственные силы, а исследования китайских ученых и разработки в области вакцины от covid-19 вышли на международный высокий уровень, "Китай все равно решил присоединиться к COVAX".