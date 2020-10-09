Последние новости на утро 9 октября 2020: Путин призвал прекратить боевые действия в Нагорном Карабахе

Важные новости утра Фото: REUTERS

Последние новости на утро 9 октября 2020 года: Российский президент Владимир Путин сделал важное заявление по Нагорному Карабаху. Он призвал Армению и Азербайджан немедленно прекратить военные действия, чтобы обменяться пленными и погибшими. Также Россия пригласила глав МИД Армении и Азербайджана на консультации по ситуации в непризнанной республике. Они состоится 9 октября при участии главы российского МИД. Ранее Кремль уже призывал прекратить огонь и заявлял о необходимости решать конфликт дипломатическим путем.

Пока одни решают политические вопросы, власти Китая официально заявили о присоединении к международному механизму COVAX. Его цель заключается в том, чтобы обеспечивать равный доступ к вакцинам от коронавирусной инфекции.

Тем временем, директор Национального центра контрразведки и безопасности США Уильям Эванина обвинил Россию, Китай и Иран в том, что они якобы пытаются помешать Америке получить вакцину от covid-19. В качестве аргумента он приводит свое мнение, которое гласит, что "как только Штаты получат сыворотку, то им помешают ее применить".

Действующий киргизский лидер Сооронбай Жээнбеков заявил о своей готовности покинуть пост президента Киргизии. Однако сделать это он готов лишь при одном важном условии - республика встанет на путь законности.

В США лечащий врач американского президента Дональда Трампа Шон Конли обозначил сроки, когда лидер перестанет представлять угрозу для окружающих заражением коронавируса. По словам медика, вероятнее всего, это может произойти 10 октября, поскольку у Трампа нет признаков прогрессирования заболевания.