Не менее 11 человек могли погибнуть на затонувшем в Индонезии корабле Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

У берегов индонезийского острова Бали затонуло рыболовецкое судно, на борту которого находилось двенадцать моряков. Предположительно, одиннадцать из них погибли, пишет в пятницу, 9 октября, агентство Синьхуа, ссылаясь на слова руководителя поисково-спасательной службы.

На борту судна, как оказалось, отсутствовало защитно-спасательное оборудование. Спастись смог только один человек: когда корабль перевернулся, он использовал плавучий объект, чтобы выжить. Из воды моряка вытащил экипаж проплывающей мимо лодки у берегов острова Ява.

- Исходя из условий, при которых не было ни спасательных жилетов, ни другого необходимого по технике безопасности снаряжения, очень велика вероятность того, что остальные одиннадцать членов экипажа погибли, - сообщил глава службы.

В настоящее время продолжаются активные поисково-спасательные мероприятия, в которых задействованы соответствующие службы, морская полиция и военно-морские вооруженные силы Индонезии.