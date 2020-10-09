Le Monde сообщила о девяти фигурантах санкций Евросоюза из-за Навального Фото: Александр ГЛУЗ

Германия и Франция могут ввести санкции против девяти граждан России из-за инцидента с блогером и оппозиционером Алексеем Навальным. Об этом пишет издание Le Monde, ссылаясь на неназванные источники.

По информации газеты, в «черный список» Евросоюза могут внести сотрудников администрации президента России и силовых ведомств. Меры предполагают запрет на въезд для них на территорию стран Европы и блокировку банковских счетов.

- Санкции будут нацелены на лиц, которых мы считаем ответственными за это преступление и нарушение международным норм, - утверждают источники Le Monde.

Под санкции также могут попасть сотрудники Государственного научно-исследовательского института органической химии и технологии. Список ограничений обсудят на заседании Совета по международным вопросам в Брюсселе 12 октября, уточняется в статье.

Накануне Франция и Германия объявили о планах предложить ЕС ввести антироссийские санкции из-за ситуации с Навальным. Подобные заявление резко раскритиковал МИД России, официальный представитель которого Мария Захарова отметила, что российская сторона зеркально ответит на эти санкции в случае их принятия. Она также подчеркнула, что ситуация с Навальным стала для Запада предлогом ввести ограничения, которые европейские страны готовили уже давно.