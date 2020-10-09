Росздравнадзор оценил сообщения о побочных эффектах препарата от коронавируса Фото: Алексей БУЛАТОВ

Эксперты Росздравнадзора оценили сообщения о побочных эффектах препарата от коронавируса «Фавипиравира». Они усомнились в достоверности этих данных, пишет в пятницу, 9 октября, издание РБК, ссылаясь на сообщение ведомства.

Ранее информационный центр по вопросам фармакотерапии на базе Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования министерства здравоохранения обнародовал документ, в котором утверждается, что одним из побочных эффектов препарата могут стать моторные и двигательные нарушения, а также падения.

- Сведений о развитии реакций связанных с неспецифическими моторными нарушениями, включая падения после приема препаратов на основе «Фавипиравира» не поступало, - подчеркивается в заявлении Росздравнадзора по этому поводу.

Напомним, что в прошлом месяцев российское министерство здравоохранения одобрило амбулаторное применение двух отечественных препаратов от коронавируса с международным непатентованным наименованием «Фавипиравир» и «Арепливир». До этого лекарство применяли только для лечения зараженных в стационарах.

Как рассказал помощник главы российского Минздрава, ведомство планирует внести «Фавипиравир» в список жизненно важных лекарств.