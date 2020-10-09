Зачем нужны сведения о работниках на удаленке, объяснили власти Москвы Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Данные о переводимых на удаленный режим сотрудниках в Москве будут использованы исключительно для оценки пассажиропотока в городе. Такие сведения носят неперсонифицированный характер, рассказал замглавы департамента информационных технологий российской столицы Дмитрий Иванов.

- Сбор данных о работниках на удаленке не нацелен на отслеживание местоположения конкретных людей. Информация необходима для оценки изменения общего пассажиропотока и эффективности мер, которые принимают московские работодатели для перевода своих сотрудников на дистанционную занятость, - подчеркнул он в пятницу, 9 октября, во время встречи с представителями бизнеса.

Дмитрий Иванов отметил, что главной задачей этой меры является снижение количества контактов между гражданами для борьбы с распространением коронавирусной инфекции.

Напомним, что по указу московского мэра работодатели обязаны передавать столичным властям данные о своих сотрудниках, находящихся на удаленке. Работодатели должны предоставлять номера телефонов, соцкарт, автомобилей и транспортных карт "Тройка". С 12 октября на них также возложена обязанность отчитываться о переведенных на удаленный режим работы сотрудниках. За невыполнение данных требований грозит штраф.