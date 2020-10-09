«Единая Россия» предложила сценарии по индексации пенсий работающим пенсионерам Фото: Мария ЛЕНЦ

Фракция «Единая Россия» в Государственной думе подготовила и направила в правительство предложения по возобновлению индексации пенсий работающим пенсионерам. Об этом в интервью агентству ТАСС в пятницу, 9 октября, рассказал первый заместитель главы фракции Андрей Исаев.

- Свои предложения по этому поводу мы направили в кабинет министров. Рассчитываем, что на них в скором времени поступит ответ. Естественно, эту тему мы обсуждали с Пенсионный фондом и министерством труда. Посмотрим, какой ответ дадут коллеги в связи с поручением президента, - сообщил политик.

Андрей Исаев отметил, что инициатива «Единой России» включает как одномоментное восстановление индексации пенсий для работающих пенсионеров страны, так и поэтапный сценарий ее возобновления.

- Если будет невозможно реализовать самый лучший вариант, у нас были и компромиссные предложения, - добавил парламентарий.

Пенсии работающих российских пенсионеров не индексируются уже четыре года. Отменили индексацию для уменьшения дефицита Пенсионного фонда России. Накануне российский президент Владимир Путин поручил правительству проработать вопрос справедливой индексации пенсий работающим пенсионерам.