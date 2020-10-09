ОПЕК допустила окончание эпохи нефти для развитых стран Фото: REUTERS

В ближайшие пять лет может наступить окончание эпохи нефти для развитых стран: эксперты предрекли им значительное падение потребления ценного ресурса. Такой вывод следует из доклада ОПЕК World Oil Outlook.

Страны, входящие в Организацию экономического сотрудничества и развития, как ожидают аналитики, сперва выйдут на плату по потреблению нефти на уровне 47 миллионов баррелей день. Это произойдут в 2022-2025 годах. Затем развитие государства столкнуться с длительным и значительным снижением потребления до 35 миллионов к 2045 году.

Обратная ситуация сложится в развивающихся странах, где, вероятнее всего, произойдет повышение потребления «черного золота» за счет роста населения, развития экономики и увеличения прослойки среднего класса. К 2045 году в эти государствах рост спроса на энергоресурс поднимется до 74,3 миллиона баррелей в сутки. При этом крупнейшим импортером ресурса по докладу станет Индия.

Специалисты ОПЕК ожидают, что прирост потребления нефти составит с 99,7 миллиона баррелей в день в прошлом году до 109,3 миллиона в 2040 году.