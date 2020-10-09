Драма «Блокадный дневник» Андрея Зайцева получила главный приз Московского кинофестиваля

Драма «Блокадный дневник» Андрея Зайцева получила главный приз ММКФ Фото: Иван МАКЕЕВ

Драма «Блокадный дневник» Андрея Зайцева получила главный приз 42-ого Московского международного кинофестиваля – «Золотого Святого Георгия». Спецприз члены жюри присудили турецкому фильму «В тени» Эрдема Тепергеза.

- Я провел удивительную неделю, это было сложное время, интересное и драматичное, ведь редко в течение одной недели смотришь столько фильмов. Мы очень много спорили, наши обсуждения были творческим процессов. Главный приз фестиваля присуждается режиссеру фильма «Блокадный дневник» Андрею Зайцеву, - объявил председатель жюри Тимур Бекмамбетов.

Сюжет драмы повествует в первой блокадной зиме: молодая женщина, накануне похоронившая своего супруга, пешком через весь город идет к своему отцу, чтобы увидеть его в последний раз и попросить прощения. Сценарий был написан по мотивам произведений Ольги Берггольц, Даниила Гранина и воспоминаниям блокадников. Главный роли в картине исполнили Ольга Озоллапиня и Сергей Дрейден.

- Главный приз присудили за послание, за то, что важного картина говорит нам. Мы понимаем, что живем в непростое время, в жизни нас ждут испытания. Однако мы должны помнить, что величайший грех - грех уныния. Мы все переживем, будем счастливы и станем лучше, пройдя все испытания, - отметил Тимур Бекмамбетов.

Лучшей актрисой ММКФ стала Меган Первис, сыгравшая в британской картине «Хильда» Риши Пэлэма. Члены жюри отметили ее невероятную актерскую игру для столь юного возраста. Приз за лучшую мужскую роль достался израильскому режиссеру и актеру Гуру Бентвичу.

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