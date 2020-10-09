В России за сутки впервые провели более 500 тысяч тестов на коронавирус Фото: Мария ЛЕНЦ

В первый раз за время пандемии коронавирусной инфекции в России за один день медики провели более 500 тысяч тестов для диагностики данного заболевания. Об этом в пятницу, 9 октября, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.

- За минувшие сутки в стране провели 507 тысяч тестов на коронавирусную инфекцию. С начал распространения заболевания в России сделали уже более 49,6 миллиона исследований для диагностики коронавируса, - говорится в сообщении ведомства.

В настоящее время под наблюдением медиков из-за подозрения на заражение новой коронавирусной инфекцией остаются более 251,5 тысячи россиян.

На фоне распространения вируса представители министерства здравоохранения России призвали жителей страны провести предстоящие выходные дни дома, в кругу семьи. Врачи порекомендовали воздержаться от походов в гости, пользования общественным транспортом, а также посещения мест массового скопления людей.