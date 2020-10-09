Правительство и премьер-министра Киргизии отправили в отставку

Президент Киргизии подписал указ об отставке премьер-министра Боронова Фото: REUTERS

Президент Киргизии подписал указ об отставке правительства и премьер-министра Кубатбека Боронова. Об этом в пятницу, 9 октября, сообщили в пресс-службе главы государства.

Отмечается, что отправленные в отставку члены кабинета министров Киргизии продолжат исполнять обязанности до формирования нового правительства.

- Согласно указу президента принята отставка премьер-министра Кыргызской республики Кубатбека Боронова. Правительство Кыргызской республики также считается ушедшим в отставку, - говорится в сообщении.

Президент Киргизии также освободил от должности главу госкомитета национальной безопасности.

Напомним, что протесты в Киргизии начались после объявления результатов парламентских выборов. Сторонники партий, которые не смогли пройти в парламент, захватили здание Белого дома, правительства и мэрии столицы. В Белом доме они учинили пожар. Кроме этого, демонстранты освободили из СИЗО экс-президента республики Алмазбека Атамбаева и осужденного за коррупцию бывшего премьер-министра Сапара Исакова.

В качестве меры безопасности власти Киргизии сообщили о закрытии границы страны и приостановке работы международных платежных систем.

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