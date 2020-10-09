Новые случаи заражения коронавирусом в России на 9 октября 2020: врачи выявили рекордный прирост заболевших

Новые случаи заражения коронавирусом в России на 9 октября 2020 Фото: Михаил ФРОЛОВ

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией предоставил последние данные по новым случаям заражения коронавирусом в России на 9 октября 2020 года. За минувшие сутки в страна вирусом заразились еще 12 126 жителей, а общее количество инфицированных с начала пандемии достигло отметки в 1 272 238 случаев.

Сегодняшний прирост новых зараженных стал максимальным с начала эпидемии. Предыдущий максимум - 11 656 случаев за день - был зафиксирован 11 мая.