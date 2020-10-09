Новые случаи заражения коронавирусом в Москве на 9 октября 2020: в столице заболел еще 3701 человек

Новые случаи заражения коронавирусом в Москве на 9 октября 2020: Фото: Андрей КАРА

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией предоставил последние данные по новым случаям заражения коронавирусом в Москве на 9 октября 2020 года. За один день в российской столице заражение подтвердили еще у 3701 человека.

Прирост новых летальных исходов от заболевания или осложнений после него в городе сегодня составил 33 случая против 55 днем ранее. В Москве за минувшие сутки выписали 1 424 пациента, что стало максимумом почти за месяц - с 10 сентября текущего года.

Как писал сайт Kp.ru, в Росси сегодня зафиксировали рекорд по суточному приросту новых зараженных: медики выявили еще 12 126 человек, инфицированных коронавирусом. Предыдущий максимум по данному показателю был еще в начале мая.

Напомним, что власти Москвы накануне объяснили, зачем работодатели должны предоставлять сведения о работниках на удаленке. Такие данные носят неперсонифицированный характер и будут использованы исключительно для оценки пассажиропотока в городе.