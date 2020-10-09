В Госдуме объяснили претензии США к России из-за вакцины от коронавируса Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов объяснил суть претензий США к России, которые сводятся к вакцине от коронавируса. Штаты обвинили Россию, Китай и Иран в попытках помешать разработке американской вакцины от COVID-19.

- Я думаю, что это способ прикрыть собственные неудачи в разработке этой вакцины, - отмечает депутат в беседе с RT.

Парламентарий отметил, что вакцина особенно нужна США, так как в стране ситуация с коронавирусом «ухудшается с каждым днем».

- Вакцина действительно нужна миру и особенно США. Подобные заявления являются совершенно неконструктивными, — пояснил Морозов.

Ранее Уильям Эванин - директор Национального центра контрразведки и безопасности США, заявил, что США отстают в разработке вакцины только потому, что существуют внешние препятствия.

Тем временем ВОЗ зафиксировала новый рекорд по числу зараженных коронавирусом за сутки в мире. Число заболевших составило 338 779, что стало рекордным показателем с начала пандемии, пишет газета "Известия".