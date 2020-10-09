Армения и Азербайджан приняли предложение Путина о консультациях в Москве Фото: Михаил ФРОЛОВ

Ереван и Баку подтвердили участие своих министров иностранных дел в консультациях в Москве, на которые их пригласил президент России Владимир Путин. Сейчас идет активная подготовка к этому мероприятию, сообщила ТАСС официальный представитель российского министерства иностранных дел Мария Захарова.

- Армения и Азербайджан подтвердили участие в консультациях в российской столице. В настоящее время идет подготовка на уровне глав МИД, - рассказала она.

Конфликт в Нагорном Карабахе обострился в конце сентября текущего года, сейчас на спорной территории продолжаются активные вооруженный столкновения. Армения и Азербайджан ввели на своих территория военное положение, объявлена мобилизация. Стороны противостояния сообщают об убитых и раненых, в том числе среди мирного населения.

Как сообщал сайт kp.ru, ранее российский лидер Владимир Путин пригласил глав МИД Армении и Азербайджана в Москву для консультаций по ситуации в Нагорном Карабахе при посредничестве министра иностранных дел России Сергея Лаврова.