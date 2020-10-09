Армения готова к возобновлению мирного процесса по Карабаху, заявил Пашинян Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Армения готова к возобновлению мирного процесса по Карабаху в соответствии с заявлениями Минской группы. Об этом в пятницу, 9 октября, заявил премьер-министр страны Никол Пашинян на встрече глав правительств государств-членов Евразийского экономического союза в Ереване.

- Мы остаемся верны принципу мирного урегулирования карабахского конфликта. Армянская сторон готова возобновлению мирного процесса в соответствии с заявлениями президентов и глав МИД стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ, - сообщил политик.

Он отметил, что в случае продолжения противостояния Нагорному Карабаху грозит гуманитарная катастрофа.

- Действия Азербайджана и Турции направлены не только против Карабаха, но и против Армении. Народ Карабаха стал перед серьезным вызовом. Города и населенные пункты постоянно подвергаются артиллерийским и ракетным обстрелам, - сообщил Никол Пашинян.

Как ранее сообщал сайт Kp.ru, Ереван и Баку подтвердили свое согласие на предложение Владимир Путина провести консультации в Москве по поводу ситуации с обострением конфликта. В настоящее время министры иностранных дел стран готовятся к этому мероприятию.