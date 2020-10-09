В Минэнерго уверены, что и к 2050 году углеводороды "никуда не уйдут"

Глава Минэнерго Александр Новак Фото: EAST NEWS

Несмотря на увеличение спроса на возобновляемые источники энергии и водород, в Минэнерго полагают, что к 2050 году углеводороды сохранят свою главенствующую роль в мировом энергобалансе.

«Конечно, мы должны понимать, говоря о ВИЭ, о водороде, что углеводороды никуда не уйдут. Даже к 2050 г. их в мировом энергобалансе будет львиная доля. Да, возможно в Европе будет другой энергобаланс. Для этого важно сегодня понимать, какие будут условия, чтобы весь земной шар обеспечить энергией», - отметил министр энергетики России Александр Новак в рамках Мировой энергетической недели.

Как сообщает ТАСС, Новак также сказал, что Россия готова и к производству энергии по новым технологиям совместно с другими странами.

Министр уточнил, что недавняя встреча российских представителей с германскими партнерами привела к меморандуму о проведении совместных исследований по водородной энергетике.

«Поэтому мы здесь также для Европы готовы быть, в том числе и партнерами», - подчеркнул он.

По словам Новака, будущее водорода будет иметь большой потенциал, и его доля в энергобалансе может достигнуть до 25%.