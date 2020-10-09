Разработчик «Новичка» заявил, что в пробах Навального могли не заметить неопасные вещества Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Омские врачи могли пропустить в пробах госпитализированного Алексея Навального следы некоторых веществ, которые затем выявили в Германии и ОЗХО, поскольку данные вещества не были опасными или токсичными. Об этом заявил один из разработчиков «Новичка» Леонид Ринк.

- Кто же будет искать неизвестно чего неизвестно где? Омские врачи вполне могли не заметить какое-то вещество или заметить, но не обратить на него внимания, поскольку оно не является опасным, - отметил эксперт в интервью РИА Новости в пятницу, 9 октября.

Леонид Ринк также подчеркнул, что специалисты ОЗХО не обнаружили в анализах Алексея Навального фосфорный фрагмент, который мог бы указывать на применение «Новичка». Западные источники только сообщали, что ученые нашли амидным фрагмент вещества, однако эта информация официально не подтверждена.

Ранее разработчик «Новичка» оценил внешний вид Навального после выхода из комы. Он отметил, что блогер выглядит как человек, оправившийся после бытового отравления или комы из-за сахарного диабета, но никак не после отравления фосфорными боевыми веществами.