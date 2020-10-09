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В Бишкеке ввели режим ЧП почти на две недели

Комендантом столицы Киргизии назначили замглавы МВД
Ксения АНУФРИЕВА
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Президент Киргизии вводит режим ЧП на территории Бишкека

Президент Киргизии вводит режим ЧП на территории Бишкека

Фото: REUTERS

Президент Киргизии вводит режим ЧП на территории Бишкека с 20:00 по местному времени. Он продлится почти две недели, сообщает пресс-служба главы государства в пятницу, 9 октября. Продлится режим чрезвычайного положения в столице Киргизии до 21 октября текущего года.

- Сооронбай Жээнбеков сегодня подписал указ, по которому на территории города Бишкек введен режим чрезвычайного положения. Его вводят на фоне сложившейся ситуации, сопряженной с насилием и угрозой жизни и здоровью людей, возникшей в результате массовых беспорядков. Это делается только в интересах обеспечения защиты жизни и здоровья населения, безопасности и для стабилизации политической ситуации, - заявил представитель пресс-службы.

Указ вводит режим ЧП в Бишкеке на период с 20.00 часов 9 октября до 08.00 часов 21 октября. Также в городе будет введен комендантский час. Заместитель главы министерства внутренних дел республики Алмазбек Орозалиев назначен комендантом столицы государства.

Кроме того, в Бишкек введут воинские формирования с военной техникой для «формирования блок-постов, пресечения вооруженных столкновений и обеспечения правоохранительной деятельности».

Как ранее писал сайт kp.ru, президент Киргизии подписал указ об отставке правительства и премьер-министра страны. Члены кабмина и его глава продолжат исполнять обязанности до формирования нового правительства.

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