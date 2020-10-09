В Кремле не исключили «дополнительных решений» из-за роста числа зараженных коронавирусом Фото: Иван МАКЕЕВ

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков не исключил, что власти России могут принять «дополнительные решения» из-за роста количества новых зараженных коронавирусной инфекцией в стране.

- Если ситуация и дальше будет усложняться таким образом, количество инфицированных будет и дальше расти, конечно, это будет темой для рассмотрения федеральным штабом и на уровне регионов. Но какие именно дополнительные меры могут принять - не могу сказать, - сообщил он в ходе беседы с журналистами 9 октября.

Пресс-секретарь российского президента подчеркнул, что введение некоторые мер контроля на въезде в регионы России на фоне пандемии являются вполне допустимыми, однако о перекрытии границ между субъектами речи не идет.

- Вполне допустимы определенные меры контроля въезжающих в субъект, но как не было, так и нет никакого перекрытия границ между регионами, - добавил Дмитрий Песков.

Ранее сайт kp.ru cообщал, что Роспотребнадзор отметил осложнение ситуации с коронавирусом в России и увеличение количества новых случаев заражения в большинстве регионов страны. Ситуация остается стабильной только в 20 субъектах – там, по словам Анны Поповой, соблюдаются меры безопасности.