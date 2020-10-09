«Сбер» дал прогноз по пику заболеваемости коронавирусом в России Фото: Иван МАКЕЕВ

В соответствии с созданной специалистами «Сбера» модели заболеваемости коронавирусом, при условии, что все будут соблюдать меры безопасности, пик распространения инфекции в России будет пройдем 8 ноября текущего года. В этот день число новых случаев заражения коронавирусом составит примерно 16,8 тысячи человек, следует из прогноза банка на портале Сбериндекс.

Отмечается, что если россияне будут вести себя так же, как и до пандемии коронавируса, не соблюдая меры предосторожности, то суточный прирост заражений во время пика достигнет отметки в 23,3 тысячи человек. При частных нарушениях мер пик заболеваемости пройдет только 12 ноября, количество инфицированных, выявленных за одни сутки, составит 22 тысячи человек. Только после этого эпидемия пойдет на спад.

Как следует из прогнозов «Сбера», в Москве пик заболеваемости может наступить чуть раньше - в конце октября. В случае развития неблагоприятного сценария количество новых заболевших за сутки в столице составит восемь тысяч человек, а пик придется на 24-число текущего месяца.

Напомним, что сегодняшний прирост заражений уже побил рекорд – за один день в России заболели 12 126 человек, а общее число инфицированных с начала пандемии достигло отметки в 1 272 238 случаев.