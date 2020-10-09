В Бишкеке начались беспорядки на митинге. Фото: Абылай Саралаев/ТАСС

В столице Киргизии сегодня проходят очередные акции протеста. Как передает с места событий корреспондент «КП-Кыргызстан» Мааданбек Капаров, 9 октября, митинги быстро переросли в беспорядки, началась потасовка.

В сторонников бывшего президента республики Алмазбека Атамбаева и экс-премьера Омурбека Бабанова, которые вышли к митингующим, полетели камни. На площади Ала-Тоо толпа сторонников Садыра Жапарова, объявившего себя премьер-министром Киргизии, атаковала выступающих с трибуны сторонников Атамбаева.

На улицах города сегодня проходит сразу несколько демонстраций: участники одной из них требуют возвращения страны в правовое русло и избрания парламентом «достойного премьер-министра» и власти без ОПГ, другие протестующие отстаивают назначение на пост главы правительства Садыра Жапарова.

Напомним, массовые акции протеста вспыхнули в Киргизии после оглашения итогов парламентских выборов, которые прошли 4 октября. После столкновений протестующих с силовиками сторонники не прошедших в парламент партий захватили здание Белого дома, правительства и мэрии Бишкека.

Сегодня стало известно об отставке правительства Киргизии и главы кабмина Кубатбека Боронова по указу президента республики.