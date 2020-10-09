Самолёты Минобороны продолжают проливку места пожара на складе боеприпасов в Рязани

Авиация Минобороны России продолжает проливку территории в Скопинском районе Рязанской области Фото: Кадр видео

В пятницу, 9 октября самолёт Ил-76 ВКС России и вертолёты армейской авиации Ми-8 и Ми-26 продолжили совершать проливку в Скопинском районе Рязанской области после случившегося там пожара на месте бывшего склада боеприпасов, сообщили в Минобороны России. Самолёты сбросили на место ЧП уже 1 140 тонн воды.

Всего с начала предотвращения нового пожара в Скопинском районе Рязанской области авиация сбросила более двух с половиной тысяч тонн воды.

Напомним, в среду, 7 октября около 13:20 на территории склада хранения боеприпасов Западного военного округа в районе посёлка Желтухинский загорелась трава. Из-за порывистого ветра огонь дошёл до склада артиллерийских боеприпасов. Очевидцы сообщили о крупном пожаре и взрывах.

В тот же день из 14 населенных пунктов в радиусе нескольких километров эвакуировали более 1600 человек.