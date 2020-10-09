В Бишкеке совершили покушение на бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева

На бывшего президента Киргизии совершили покушение Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Советница бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева Кундуз Жолдубаева сообщила, что на него совершили покушение на центральной площади Бишкека "Ала-Тоо".

Также ранен оппозиционер Тилек Токтогазиев. Он находится в больнице без сознания.

Сообщается, что неизвестный несколько выстрелил в автомобиль Атамбаева на площади перед зданием правительства. Политик был внутри машины, но не пострадал.

Атамбаев отметил, что ещё накануне узнал о подготовке покушения и считает, что к нему причастен комитет национальной безопасности.