Эксперты составили рейтинг самых популярных жалоб на ЖКХ Фото: Олег УКЛАДОВ

За III квартал 2020 года в национальный центр общественного контроля в сфере ЖКХ «ЖКХ Контроль» поступило 9,2 тыс. обращений от россиян. Жалуются на проблемы в сфере коммунального хозяйства.

По итогам обращений, эксперты составили рейтинг самых популярных претензий к работе коммунальщиков.

Больше всего россиян волнует неудовлетворительное состояние многоквартирных жилых домов - 18,1%. На второй позиции - начисление платы за коммунальные услуги - 12,2%, а замыкает тройку лидеров – недобросовестное управление объектами -11,5%.

Из года в год число жалоб только растет, говорят представители организации. Единственное направление, по которому обратная ситуация – это проблемы с оплатой.

- Состояние многоквартирных домов является серьезной проблемой для граждан. Особенно острой она стала в текущем году, когда управляющие компании во время пандемии стали использовать средства, предназначенные на содержание и проведение текущих ремонтов общего имущества, на проведение дезинфекции мест общего пользования, – рассказала «Известиям» исполнительный директор центра, председатель комиссии ОП РФ по ЖКХ, строительству и дорогам Светлана Разворотнева.

В десятку самых популярных тем также вошли капитальный ремонт, общие собрания собственников, обращение с ТКО, пишет издание «Москва 24».