Собянин попросил людей собраться до начала массовой вакцинации от коронавируса

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что понимает усталость людей соблюдать меры предосторожности и бояться заражения коронавирусом и напомнил, что до начала массовой вакцинации остаётся несколько месяцев, когда проблема эпидемии в России будет полностью решена.

- Конечно, люди психологически устали уже, устали бояться, устали соблюдать требования врачей. Все это понятно, но нам еще надо продержаться несколько месяцев. Потому что на выходе производство массовой вакцины, которая вообще как бы снимет эту проблему. Но для этого просто надо собраться, сконцентрироваться и сделать все возможное, чтобы избежать какого-то коллапса, - заявил Сергей Собянин.