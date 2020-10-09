Лукашенко: Тихановская сегодня забыла, что президент Беларуси ее спас

В пятницу, 9 октября, Александр Лукашенко провел совещание по актуальным вопросам. Фото: EAST NEWS

В пятницу, 9 октября, Александр Лукашенко провел совещание по актуальным вопросам. Среди прочего президент Белоруссии сообщил о том, что после выборов на высший государственный пост его соперница Светлана Тихановская попросилась на прием к министру внутренних дел Юрию Караеву.

"Я отправил туда двух человек: его первого заместителя и руководителя ОАЦ (Оперативно-аналитического центра при президенте). В целом просьба была одна: "Пожалуйста, передайте президенту, я хочу уехать из Беларуси: будет беда". Мы понимали, что может быть беда. И я отдал распоряжение: мы под охраной, по ее желанию, с людьми, о которых она попросила, чтобы ее сопровождали, вывезли в Литву к детям. И когда она сказала, что у нее нет денег, чтобы там прожить, я распорядился, и с госпредприятия взяли 15 тысяч долларов и отдали ей. "Большое спасибо вам", - плакала на шее. Вывезли", - рассказал Лукашенко.

Также, как сообщает Sputnik Беларусь, президент поручил белорусскому посольству в Литве помочь Тихановской с переездом, в том числе с поиском квартиры, но "ее быстро взяли под контроль спецслужбы Литвы".

Напомним, ранее сайт kp.ru сообщал о том, что Светлана Тихановская в начале августа покинула территорию Белоруссии и прибыла в Литву.