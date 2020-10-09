Министра образования Архангельской области задержали за совращение детей

И.о. министра образования Архангельской области подозревается в совращении школьниц Фото: Личная страница Вконтакте

Исполняющий обязанности министра образования Архангельской области Юрий Гнедышев задержан по подозрению в развращении несовершеннолетних, сообщили в местной администрации.

В кабинете Гнедышева провели обыск и изъяли ноутбук. В администрации также сообщили, что министр написал сегодня, 9 октября, заявление на отпуск с последующим увольнением.

В региональном управлении СК заявили, что Гнедышев задержан по подозрению в развращении двоих школьниц. Отмечается, что он переписывался с детьми в декабря 2019 года, "оказывая на них развращающее влияние", а затем прислал одной из девочек ссылку на видео с сексуальным содержанием.

Сайт KP.ru сообщал, что сотрудники Следкома опрашивают потерпевших и свидетелей.