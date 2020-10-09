Театры Бродвея будут закрыты до мая 2021 года из-за пандемии Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Бродвейские театры в Нью-Йорке останутся закрытыми до 30 мая 2021 года. Всему виной пандемия коронавируса. Об этом сообщает ассоциация "Бродвейская Лига" (The Broadway League).

- На Бродвее работают около 97 тысяч человек, для которых это источник существования. Кроме того, Бродвей ежегодно приносит городу доход в 14,8 миллиардов долларов. Поэтому мы собираемся восстановить показы, как только это станет возможно. Сейчас работаем со множеством партнеров, для того, чтобы поддержать индустрию, - рассказала Шарлотта Сен-Мартен, президент Бродвейской лиги.

Она добавила, что люди, которые купили билеты на шоу до 30 мая, могут их обменять или же вернуть.

Напомним, все Бродвейские театры прекратили показы 12 марта 2020 года. Шоу собирались возобновить 6 сентября, однако пандемия внесла свои коррективы.