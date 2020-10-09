Раненых в Степанакерте журналистов вывезли в Москву правительственным бортом Фото: Елена КРИВЯКИНА

В пятницу в Ереван на заседание Евразийского межправсовета приехал премьер Михаил Мишустин. В Ереване он пробыл несколько часов. В 15 часов по московскому времени его борт вылетел обратно в столицу. Вслед за премьером отлета из Еревана ждали журналисты правительственного пула. Вылет задерживался.

Как оказалось, правительственным бортом везут в Москву раненых в Степанакерте журналистов Гранта Баладьяна и спецкора портала "Офицеры России" Левона Арзанова, который сопровождал корреспондентов. Об этом сообщила спецкор kp.ru, находившаяся борту этого самолета.

Еще один журналист Юрий Котёнок доставлен в Ереван, он находится в больнице в коме. На правительственный борт его не взяли, потому что не позволяли условия перевозки.

Раненых привезли в аэропорт на «Скорой» Фото: Елена КРИВЯКИНА

Раненых привезли в аэропорт на «Скорой». Медики долго проводили осмотр и готовили ребят к полету. В Москву армянские врачи их не сопровождали. Врачи ждали их в Москве.

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