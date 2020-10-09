"Ростех" разработал систему коммуникации при отсутствии мобильной связи

Система радиотрекеров «Гончак».

Холдинг "Росэлектроника" госкорпорации "Ростех" разработал систему групповой связи для спасателей, спортсменов, охотников и туристов. Решение основано на радиотрекерах и позволяет совершать вызовы и определять геопозицию через смартфон при полном отсутствии сотовой связи, говорится в сообщении компании.

"Радиотрекер "Гончак" - компактное устройство, включающее приемопередатчик, оснащенный модулями ГЛОНАСС/GPS и Bluetooth. Новые гаджеты синхронизируются с планшетами или смартфонами пользователей через мобильное приложение и дают возможность членам группы обмениваться голосовыми сообщениями без использования сетей сотовых операторов, а также видеть геопозицию друг друга на своих мобильных устройствах, сохранять пройденные маршруты и базовые точки на загруженной карте", - уточняется в сообщении компании "Ростех"

Как сообщает РИА Новости, система обеспечивает качественную передачу сигнала на больших расстояниях: до 20 километров от устройства к устройству на открытой местности и до 5 километров в густом лесу. Это становится возможным благодаря математической обработке данных, передаваемых в радиоканале.

Дополнительное преимущество новой разработки в том, что радиотрекер обладает аккумулятором большой мощности, благодаря чему может работать непрерывно в течение суток.

"Использованные решения позволят изменять характеристики в зависимости от требований заказчиков и адаптировать оборудование к работе на доступных радиочастотах. Радиотрекеры могут применяться в ходе спасательных операций, геологоразведочных работ в отдаленных районах, а также помогут туристам и охотникам не потеряться в походе. Серийный выпуск изделий намечен на 2021 год", - прокомментировал новацию индустриальный директор радиоэлектронного комплекса "Ростеха" Сергей Сахненко.

На данный момент технологию тестируют охотники. Опыт использования в реальных условиях позволит доработать устройство перед запуском в серийное производство.