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Нижегородская область предложила ввести меры господдержки для молодых специалистов сферы НХП

Регион лидирует по количеству сохраненных народных художественных промыслов
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Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин сообщил, что регион подготовил перечень предложений по изменениям в федеральный закон №7-ФЗ «О народных художественных промыслах».

- Мы предлагаем рассмотреть возможность введения в закон понятия «молодой специалист народных художественных промыслов», а также государственных мер поддержки на федеральном и региональном уровнях. Это может быть предоставление бесплатного жилья, субсидирование процентов по ипотеке, единовременные выплаты при трудоустройстве и в период наработки навыков. Эти меры позволили бы молодежи закрепиться в местах традиционного бытования промыслов - в основном, это сельские территории, – сообщил Глеб Никитин.

Среди предложений региона также - создание Реестра мастеров народных художественных промыслов России и учреждение звания «Заслуженный мастер народных художественных промыслов России».

Отметим, законопроект, подготовленный Минпромторгом России, направлен на защиту промыслов и поддержку мастеров. Внесение законопроекта в Госдуму запланировано на ноябрь 2020 года.

Напомним, по инициативе Минпромторга и правительства Нижегородской области отрасль НХП включена в перечень наиболее пострадавших от пандемии.

- Включение предприятий НХП в перечень наиболее пострадавших — очень важный шаг на пути к восстановлению отрасли. Нижегородская область занимает лидирующую позицию в России по количеству сохраненных народных художественных промыслов. В регионе существует 27 мест традиционного бытования народных художественных промыслов, — отметил Глеб Никитин.