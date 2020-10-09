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Спорт

Матыцин рассказал, как в российском спорте будут бороться с допингом

Министр спорта России считает, что система должна быть выстроена своя собственная, а не по примеру других стран
Ася КУЗНЕЦОВА
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Министр спорта Олег Матыцин признал, что проблема допинга существует во всём мире

Министр спорта Олег Матыцин признал, что проблема допинга существует во всём мире

Фото: Иван МАКЕЕВ

В российском спорте выстраивается единая система противодействия допингу, которая будет включать в себя в том числе юридическое сопровождение и прояснение для спортсменов вопросов о допинге, рассказал в эфире Радио "Комсомольская правда" министр спорта России Олег Матыцин.

- Считаю, что самое эффективное средство - создание системы. Если все работает как единая система, то сбоев не должно быть. Но звенья всей системы иногда не коннектились., - отметил Матыцин в беседе с Тиной Канделаки.