Матыцин рассказал, как в российском спорте будут бороться с допингом

Министр спорта Олег Матыцин признал, что проблема допинга существует во всём мире Фото: Иван МАКЕЕВ

В российском спорте выстраивается единая система противодействия допингу, которая будет включать в себя в том числе юридическое сопровождение и прояснение для спортсменов вопросов о допинге, рассказал в эфире Радио "Комсомольская правда" министр спорта России Олег Матыцин.

- Считаю, что самое эффективное средство - создание системы. Если все работает как единая система, то сбоев не должно быть. Но звенья всей системы иногда не коннектились., - отметил Матыцин в беседе с Тиной Канделаки.