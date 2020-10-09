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Спорт

Матыцин рассказал о новых международных соревнованиях среди студентов

Министр спорта России сообщил на Радио "Комсомольская правда"
Ася КУЗНЕЦОВА
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Олег Матыцин отметил, что видит в соревнованиях между университетами будущее спорта

Олег Матыцин отметил, что видит в соревнованиях между университетами будущее спорта

Фото: Иван МАКЕЕВ

Россия планирует провести в 2022 году военные игры по боевым искусствам, которые не входят в программу олимпийских игр, рассказал во время беседы с Тиной Канделаки на Радио "Комсомольская правда" Министр спорта России Олег Матыцин.

- С ФИФА подписан договор, в прошлом году был Кубок мира среди студентов по футболу. В 2022 году планируем проводить combat games по боевым искусствам, которые не входят в программу олимпийских игр. Я вижу в соревнованиях между университетами будущее спорта, - отметил Матыцин.