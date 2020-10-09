Инфекционист назвал магазины, в которых легко заразиться коронавирусом Фото: Евгения ГУСЕВА

Инфекционист назвал магазины, в которых легко заразиться инфекционными заболеваниями, в том числе коронавирусом.

Прежде чем неспешно разгуливать по залу и выбирать нужный товар, стоит убедиться в наличии вытяжки в торговой точке. Именно хорошая вентиляция будет залогом безопасности, подчеркнул в беседе с NEWS.ru рассказал специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов.

- Решающее значение имеет заражающая доза. Нужно вдохнуть тысячи вирусных частиц, чтобы заболеть. Но если в магазине установлена хорошая вентиляция, то все вирусы, которые кто-то выдыхает, уносятся, - подчеркивает эксперт.

Частый «продуктовый шопинг» создает дополнительный риск заражения, поэтому лучше совершать покупки как можно реже.

Особый риск, по мнению врача, представляют малые магазины, находящиеся в подвальных помещениях, а вот огромные супермаркеты являются самыми безопасными.

Тем временем россиян призывают соблюдать меры безопасности. В Москве жителям старше 65 лет советуют без лишней необходимости не посещать места массового скопления людей.

Власти города подчеркивают, что нужно тщательно соблюдать требования врачей, чтобы избежать нового коллапса с больными, пишет "Свободная пресса".