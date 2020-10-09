Матыцин высказался об ограничениях на спортивных событиях из-за коронавируса

Олег Матыцин прокомментировал ограничения, принятые для спортивных мероприятий из-за коронавируса Фото: Иван МАКЕЕВ

Министр спорта России Олег Матыцин надеется, что серьёзных изменений, связанных с ростом заболеваемости коронавирусом, не произойдёт, и отметил, что существующий регламент позволяет снизить риски заражения между посетителями спортивных мероприятий.

- Мы вынуждены в новых условиях. Людям хочется быть вместе. Лучше сидеть в 1,5 метрах друг от друга, чем по домам, - заявил Матыцин в интервью Тине Канделаки на Радио "Комсомольская правда".