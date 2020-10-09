Собянин высказался о возможности новых ограничений по коронавирусу Фото: Евгения ГУСЕВА

Мэр Москвы Сергей Собянин оценил ситуацию с коронавирусом в столице. По его словам, следующая неделя будет во многом решающей.

- Если удастся обеспечить строгое выполнение действующих ограничений, то появится шанс добиться прекращения роста заболеваемости коронавирусом и стабилизировать ситуацию без дополнительных, крайне нежелательных ограничительных мер, - заявил он в эфире "Первого канала".

При этом Собянин отметил, что прошедшая неделя не принесла каких-либо улучшений в ситуации с коронавирусом. Тем не менее коечный фонд сейчас загружен меньше, чем весной. По словам Собянина, в Москве ежедневно госпитализируют около 1000 пациентов, в весной этот показатель составлял 1,7 тысячи

Напомним, за последние сутки коронавирусом в Москве заболел 3701 человек, 33 пациента скончались. При этом 1 424 полностью вылечились и были выписаны из больниц. Это самый высокий показатель за месяц - с 10 сентября.

Ранее Собянин подписал указ о переводе сотрудников на удаленку. Согласно нему, работодатели должны отправить домой 30% своих работников. В том числе на дистанционную работу обязаны уйти люди старше 65 лет и имеющие хронические заболевания. Это не касается только тех сотрудников, чье присутствие на рабочем месте является критически важным для работы предприятия.