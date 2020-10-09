Олег Матыцин рассказал о перспективах российской лёгкой атлетики

Олег Матыцин рассказал, что в декабре пройдёт совет World Athletics о восстановлении нейтрального статуса и допуска спортсменов Фото: Иван МАКЕЕВ

Министр спорта Олег Матыцин рассказал в эфире Радио "Комсомольская правда", что сейчас ведомство выбирает президента и исполнительный комитет федерации лёгкой атлетики.

- Я считаю, что сейчас - конструктивный период с World Athletics и с регионами. Был тяжелый этап, но сейчас будут выборы нового руководства. Все необходимые элементы взаимодействий с международными организациями сделаны. И сейчас нужна команда руководителей, которая думает о воссоздании легкой атлетики. Сейчас создается мнение, что нас заставляют платить. Но - нужно выстраивать отношения. Дальше так как раньше не будет, - заявил Матыцин.

Он также отметил, что в декабре пройдёт совет World Athletics о восстановлении нейтрального статуса и допуска спортсменов.

- Надеюсь, что решение будет принято. Не должны чистые спортсмены страдать из-за ошибок чиновников, - отметил министр.