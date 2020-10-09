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Суд арестовал топ-менеджера банка "Траст" Хабарова по делу о крупном мошенничестве

Мерой пресечения стало заключение до 30 ноября
Ася КУЗНЕЦОВА
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Пресненский суд Москвы арестовал исполнительного директора банка "Траст" Михаила Хабарова

Пресненский суд Москвы арестовал исполнительного директора банка "Траст" Михаила Хабарова

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Исполнительный директор банка "Траст" Михаил Хабаров арестован по решению Пресненского суда Москвы. Его подозревают в особо крупном мошенничестве. Хабарову вменяется четвёртая часть 159 статьи Уголовного кодекса.

- Суд постановил ходатайство следствия удовлетворить, избрать в отношении Хабарова меру пресечения в виде заключения под стражу сроком до 30 ноября, - передаёт ТАСС решение судьи.

Криминал