Суд арестовал топ-менеджера банка "Траст" Хабарова по делу о крупном мошенничестве

Пресненский суд Москвы арестовал исполнительного директора банка "Траст" Михаила Хабарова Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Исполнительный директор банка "Траст" Михаил Хабаров арестован по решению Пресненского суда Москвы. Его подозревают в особо крупном мошенничестве. Хабарову вменяется четвёртая часть 159 статьи Уголовного кодекса.

- Суд постановил ходатайство следствия удовлетворить, избрать в отношении Хабарова меру пресечения в виде заключения под стражу сроком до 30 ноября, - передаёт ТАСС решение судьи.